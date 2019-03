Studente Lieze Robbrecht (25) uit Drogenbos begeleidt kinderen met autisme in Australië Bart Kerckhoven

08 maart 2019

16u13 0 Drogenbos Lieze Robbrecht (25) uit Drogenbos loopt momenteel stage in Australië. Ze studeert Ergotherapie aan de hogeschool Odisee op de campus Brussel-Terranova. In Australië begeleidt ze kinderen met autisme.

Lieze houdt een blog bij over haar stage. “Gedurende 8 weken doe ik prachtige ervaring op in Melbourne”, aldus Lieze. “Ik ben aan de slag bij Irabina Autism Services, een centrum waar kinderen en jongeren met autismespectrumstoornis en hun familie ondersteuning krijgen. Ik geef ergotherapeutische sessies waarbij we onder meer werken aan de fijne motoriek en de ontwikkeling van vaardigheden. Zo proberen we ervoor te zorgen dat kinderen met autisme zelfstandiger in het leven staan. Die evolutie kunnen waarnemen geeft enorm veel plezier en voldoening.” Wie de avonturen van Lieze wil volgen kan dat haar verslagen hier lezen.