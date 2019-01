Steeds meer mensen nemen de fiets: 245.220 fietsers reden in 2018 over Kanaalroute Halle-Brussel Bart Kerckhoven

26 januari 2019

23u22 0 Drogenbos De fiets wint aan populariteit en dat merken ze ook bij het provinciebestuur Vlaams-Brabant. Het noteerde 60 procent meer fietsers in de Vlaamse Rand rond Brussel.

“Om het bovenlokaal fietsnetwerk en de fietssnelwegen te monitoren, investeerden we de voorbije jaren in negentien vaste tellocaties”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) voor Mobiliteit. Een van de populairste routes is de Kanaalroute Halle-Brussel waar 245.220 fietsers geteld werden. Op die route worden binnen enkele maanden werken uitgevoerd om het jaagpad helemaal om te vormen tot een fietssnelweg. “Opvallend is dat we, ondanks het feit dat heel wat werken aan de fietspaden nog in planfase zijn en dus nog niet uitgevoerd werden, toch een sterk stijgende trend waarnemen. Het aantal fietsers groeit het meest op de brede fietspaden die afgescheiden zijn van het autoverkeer”, zegt Dehaene. “Daarom gaan we tijdens de volgende zes jaar voor minstens 100 kilometer bijkomende fietspaden”.