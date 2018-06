Solidariteitsdag voor kleine Kâmil (4) SCHOOL IN DE BRES VOOR KLEUTER DIE BEEN EN VINGER VERLIEST NA ONGEVAL BART KERCKHOVEN

22 juni 2018

02u43 0 Drogenbos Drogenbos leeft mee met de kleine Kâmil. De vierjarige kleuter is na een ongeval een been en een vinger kwijt en moet verschillende operaties ondergaan. De school van Kâmil organiseert zaterdag een grote Solidariteitsdag om de ouders financieel te helpen. "Het is het enige wat we kunnen doen om de familie te helpen", zegt directrice Laetitia Cornelis.

Kâmil zit in het tweede kleuterklasje bij juffen Jessica en Nathalie, maar na de paasvakantie keerde de jongen niet meer terug naar school. Bij een ernstig ongeval raakte de keuter zwaargewond. Hij verloor een been en een vinger. De ouders vragen zelf om hun privacy te respecteren en willen daarom ook niets kwijt over de omstandigheden. Maar het is wel zo dat Kâmil nog een hele weg af te leggen heeft voor hij opnieuw zijn oude leventje kan oppikken. Hij onderging al liefst negentien operaties en er wachten nog een hele reeks andere ingrepen. "De ouders moeten al heel wat verwerken en krijgen nu ook de medische kosten voorgeschoteld", zegt directrice Laetitia Cornelis van de school Le Petit Chemin waar Kâmil zit. "Daarom willen wij iets voor de familie doen. De ouders zijn heel geëngageerd op onze school. Zo bouwde Kâmils papa mee een speelhut op onze speelplaats."





De voorbije weken werden onder andere al een balpennenverkoop georganiseerd maar zaterdag 24 juni is er de grote Solidariteitsdag aan het Paviljoen langs de Grote Baan. Er worden hamburgers en pensen verkocht en ballonnen opgelaten maar ook steunkaarten verkocht en de kinderen kunnen onder andere ravotten op springkastelen. "Het is echt hartverwarmend om te zien hoeveel mensen de voorbije weken spontaan hulp aanboden", zegt Juf Jessica. Zij is een van de trekkers van de benefiet. "Het is als een sneeuwbal aan het rollen gegaan. We hebben ons verhaal nog maar net op de radio gedaan en er waren zelfs meteen bedrijven bereid om te sponsoren."





Er zijn voor elkaar

Behalve de school zelf werken ook het oudercomité en het gemeentebestuur mee. "We hebben alle mogelijke logistiek ter beschikking gesteld", zegt schepen Myriam Claessens (Drogenbos Plus-LB). "Drogenbos is een gemeente met goed vijfduizend inwoners maar ze zijn er wel voor elkaar. Net daarom steunen we met het gemeentebestuur graag mee dit initiatief."





Op de school denken ze ook al aan de terugkeer van de kleuter. "Dit schooljaar zal Kâmil niet meer naar school komen", zegt directrice Cornelis. "Maar we blijven contact houden met de ouders en we hopen dat hij in september wel kan terugkeren. Mocht hij bijvoorbeeld in een rolstoel zitten dan passen we alles wel aan zodat hij hier kan blijven."





De Solidariteitsdag vindt plaats tussen 12 uur en 17 uur. Meer info over de activiteit op superkamil.drogenbos@gmail.com en 0475/29.06.64.