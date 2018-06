Schepen maakt nieuwe lijst 11 juni 2018

Schepen Steve Roobaert kondigt aan dat hij in oktober met een nieuwe lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. "Samen met andere gemotiveerde inwoners van onze gemeente bereiden we een nieuwe lijst voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 voor", laat hij weten. "We willen wat meer 'bruis' brengen in Drogenbos, en een frisse wind laten waaien die tot in de soms ietwat vergeten hoekjes van de gemeente blaast." Roobaert is in het college van Drogenbos derde schepen en bevoegd voor Milieu, Openbare Leefomgeving, Netheid, Mobiliteit en Cultuur en werd verkozen op lijst van Drogenbos Plus-LB van burgemeester Alexis Calmeyn. Roobaert haalde toen 246 voorkeurstemmen.





(BKH)