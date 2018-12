Restaurant ‘Kzeg a Moda’ voorlopig beschermd... en daar zijn uitbaters niet blij mee: “Dit levert ons geen énkel voordeel op, integendeel.” Bart Kerckhoven

28 december 2018

15u50 1 Drogenbos Wanneer je restaurant beschermd wordt als monument, bouw je toch een feestje? Wel, neen. “Die bescherming levert ons alleen maar nadelen op”, zegt Serge Van Billoen, zaakvoerder van ‘Kzeg a Moda’ in Drogenbos. Hij gaat in beroep tegen de ‘erkenning’.

Serge Van Billoen en Philippe De Falco vielen uit de lucht toen er enige tijd geleden een brief van het Agentschap Onroerend Erfgoed in de bus belandde. Het restaurant dat ze twaalf jaar geleden overnamen, is voorlopig beschermd als monument. “We wisten niet eens dat het beschermd kon worden”, zegt Serge. “Niemand heeft ons ooit iets gevraagd en wij hebben hier ook nooit een medewerker van het agentschap ontvangen. Men had dit beter eerst met ons besproken, want hier valt nog weinig te beschermen.”

De gevel van ‘Kzeg a Moda’ ziet er qua vorm nog altijd uit zoals in de tijd van Estaminet Au Cher Ami, nu meer dan een eeuw geleden. Maar die gevel werd in 2007 wel grondig geschilderd. “Ook de ramen werden vervangen”, toont Serge. “Er hangen nog houten luifels naast, maar die kunnen elk moment breken — en vallen dus ook niet meer te redden. De voordeur moet ook vervangen worden, na een inbraak goed een maand geleden.”

Authentiek café-interieur

Binnen trekt wel het café-interieur uit de jaren 20 van vorige eeuw de aandacht. “Dat is zeker authentiek”, aldus Serge. “We hebben ook beslist om dat te bewaren. Begrijp ons dus zeker niet verkeerd: wij willen het oude karakter van het gebouw respecteren. Er hangen zelfs foto’s aan de muren van hoe het er vroeger uitzag. Maar als men dit wil beschermen, is men dertig jaar te laat. In onze twee andere zalen werd alles vernieuwd. De grote zaal werd pas begin jaren 60 bijgebouwd en hoeft al zeker niet geklasseerd te worden als monument.”

In de komende maanden organiseert het Agentschap Onroerend Erfgoed nog een openbaar onderzoek. Iedereen die tegen de bescherming is, kan dan een bezwaarschrift indienen. “En dat gaan we zeker doen”, bevestigt Serge. “Een bescherming zal ons geen enkel voordeel opleveren. We zullen het café-interieur overigens niet vervangen, want het heeft zijn charme. Maar er een geklasseerd monument van maken, heeft geen zin.”

Op het kabinet van minister-president Geert Bourgeois klinkt het dat er wel degelijk een plaatsbezoek geweest is. “In mei van dit jaar zijn medewerkers van Onroerend Erfgoed gaan kijken en vonden ze voldoende redenen om het gebouw voorlopig te beschermen als monument”, zegt kabinetsmedewerker Anne-Katrien Frans. “Natuurlijk mogen de eigenaars nog bezwaar indienen tijdens het openbaar onderzoek.”