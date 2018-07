René en Annie zijn briljanten paar 25 juli 2018

René Desmet (88) en Annie Putman (86) uit de Boomgaardstraat in Drogenbos vierden hun briljanten huwelijk. Ze leerden elkaar op de vakschool kennen. René volgde mechaniek en Annie een opleiding als kapster. Beiden werkten later in het ijzerfabriek in Ukkel. René was er hoofd van de arbeiders in de ijzerbewerking. Thuis onderhouden ze hun tuin en Annie maakt lekker eten. Ze trokken in het verleden op vakantie naar Frankrijk, Amerika, Turkije ... Het gezin heeft een zoon, Marc, en een kleinzoon, Sébastien.





(SMH)