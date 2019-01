Rechter gelooft niet dat inbreker zich verstopte WHW

17 januari 2019

16u28 0 Drogenbos Een 34-jarige Algerijn is veroordeeld tot 9 maanden cel voor een inbraakpoging in een woning in Drogenbos. Oplettende buurtbewoners konden hem tegenhouden. Zelf hield hij vol dat hij zich verstopte voor een kennis van hem.

Een buurtbewoner merkte op 22 juli hoe S.A. de tuin van een buur betrad. Hij volgde de indringer en waarschuwde ondertussen enkele andere buurtbewoners. Zo konden ze zien hoe de man de tuin weer verliet en -gewapend met een klein schopje- een andere tuin binnenklom. Hierop belden ze de politie en hielden ze de dertiger staande. Op de deur van de woning waren braaksporen zichtbaar die met het bewuste schopje gemaakt werden. Toch hield de man vol dat hij niet wilde inbreken. “Een kennis van me had me naar Drogenbos gelokt en viel me plots aan met een bierflesje. Ik ben gevlucht en zocht een tuin om in te schuilen”, deed hij zijn verhaal. “Ik heb zelf zonder problemen te maken een half uur gewacht bij enkele mensen tot de politie er was. Dat zou ik toch niet doen als ik schuldig was?” De rechter geloofde niets van zijn verhaaltje omdat de man niet gewond was en niemand een andere man had opgemerkt.