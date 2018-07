Politie pakt inbreker 27 juli 2018

Inspecteurs van de politiezone Rode pakten maandagavond een man op die even voordien probeerde in te breken in een huis langs Frankveld in Drogenbos. Een bewoner waarschuwde de politie en die kon de inbreker na een kleine zoektocht oppakken. De dief, een illegale dertiger, is ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde. De onderzoeksrechter heeft hem intussen al onder aanhoudingsmandaat geplaatst. (BKH)