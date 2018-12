Ongeval met vluchtmisdrijf blijkt geval van verkeersagressie Tom Vierendeels

19 december 2018

14u37 1 Drogenbos Een vuilnisman stond woensdag terecht in de Halse politierechtbank na een ongeval met vluchtmisdrijf op 23 januari van dit jaar in Drogenbos. Hij kreeg het aan de stok met enkele inzittenden van een andere wagen, wat het tot een geval van verkeersagressie maakt.

Er werd zowel verbaal als fysiek geweld gebruikt, al bleef dat laatste bij wat duwen. Hierdoor zouden de feiten eigenlijk voor de correctionele rechtbank behandeld moeten worden. Volgens de advocate van de man had hij door dat het uit de hand ging lopen en ging hij ervandoor met zijn bestelwagen. Daarbij raakte hij de spiegel van het andere voertuig, maar er zou geen schade zijn aan de wagens. De politierechter en de procureur maakten duidelijk dat de man dan beter naar het dichtstbijzijnde politiekantoor was gereden, wat de advocate haar cliënt ook al duidelijk had gemaakt. Door de speciale omstandigheden besloot de politierechter om de zaak in beraad te nemen.