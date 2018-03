Nederlands leren? Zingen, ja! 29 maart 2018

02u25 0 Drogenbos Lennaert Maes en Andries Boone hebben hun nieuwe cd 'Boer!' voorgesteld in De Wonderwijzer in Drogenbos. De zes liedjes helpen kinderen om op een speelse manier Nederlands te leren.

Met 'Boer!' brengt het muzikantenduo Lennaert Maes en Andries Boone eenvoudige kinderliedjes in het Nederlands, en met een positieve boodschap. "We willen kinderen op een fijne manier aan de slag laten gaan met de Nederlandse taal", legt Lennaert uit. "In de komende weken treden we op en bezoeken we meerdere scholen in de Vlaamse rand. Bij het album hoort ook een toneelvoorstelling."





De liedjes hebben thema's zoals zwerfvuil en respect voor elkaar. Vzw De Rand liet duizend cd's maken. Die zullen via de gemeenten verspreid worden. (MEN)