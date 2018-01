Moeder en kind met ladder geëvacueerd tijdens garagebrand 02u26 0 Drogenbos Een moeder en haar zoontje zijn gisterochtend tijdens een brand langs de Grote Baan in Drogenbos geëvacueerd nadat ze zelf niet meer konden ontsnappen. Het was de bakkersvrouw van bakkerij Au Petit Matin die de brand ontdekte in de garage naast de winkel.

"Ik zag de rook en trok de deur open met een brandblusser in de hand", vertelt ze. "Maar het brandde al te hevig om nog te kunnen blussen. Ik heb dan meteen de brandweer gebeld." Op de bovenste verdieping boven de garage konden op dat moment een vrouw en haar zoontje geen kant uit omdat de garage ook de toegang is tot de appartementen. Brandweerploegen van Brussel en Vlaams-Brabant West kwamen ter plaatse en konden de vrouw en het kind met de ladder veilig naar beneden brengen. Ze werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis maar raakten uiteindelijk niet gewond. De oorzaak van de brand moet nog verder worden onderzocht. De Grote Baan was een uur afgesloten voor het verkeer. (BKH)