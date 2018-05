Michel en Stephanie zijn 50 jaar gehuwd 25 mei 2018

Michel Tack (74) en Stephanie Stoppie (69) uit de IJzerstraat in Drogenbos vierden hun gouden huwelijk. Ze gingen met vrienden dansen in De Jongen Deken in Leeuw. Daar leerden ze elkaar kennen. Ook vandaag dansen ze doorheen het leven want dansen is hun grootste hobby.





Michel werkte als vrachtwagenchauffeur bij Hessennatie. Stephanie was 45 jaar lang onthaalmoeder en zorgde voor de opvang van ongeveer 400 kindjes.





Michel en Stephanie zijn fier op dochter Christel en kleinzoon Arno. Beiden zijn heel actief op hun computer. Michel onderhoudt de tuin en was ooit kampioen in tafelvoetbal.





