Marcel en Simone vieren briljant 16 juni 2018

Marcel Monhonvalle (87) en Simone Duperrois (85) uit Drogenbos hebben de 65ste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Hij werd geboren in de Ardennen en werkte jarenlang als trucker. Simone leerde hij kennen via een vriend. Zij werd geboren in Libramont en werkte als bediende in een bank. Het koppel kreeg twee dochters, twee kleindochters, en intussen ook al een achterkleindochter. Marcel is vandaag nog de klusjesman van de familie. Simone houdt van naaien en lekkere koekjes bakken.





(SMH)