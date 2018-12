Maand rijverbod na nieuwjaarsfeestje in ziekenhuis: man had maar liefst 2,95 promille alcohol in het bloed Bart Kerckhoven

03 december 2018

11u35 0 Drogenbos Een man die op 24 januari na een personeelsfeestje betrapt werd in het vekeer met liefst 2,95 promille alcohol in het bloed stond vandaag voor de rechter in Halle.

De man, die aan de slag is in een Brussels ziekenhuis, verontschuldigde zich bij de politierechter voor de beslissing die hij toen nam. “We hadden een feestje in het ziekenhuis en ik had nadien beter moeten weten. Ik had de metro moeten nemen.”

Rechter Dina Van Laethem kon maar moeilijk begrijpen dat uitgerekend een personeelslid van een ziekenhuis met zoveel alcohol in het bloed rond reed. Op het feestje had hij veel bier en wijn gedronken. “Het is net in een ziekenhuis dat de dode of halfdode verkeersslachtoffers opgenomen moeten worden”, aldus Van Laethem. “U zou dus beter moeten weten. Feest vieren is leuk maar er is geen enkele reden mogelijk om dan zo nadien in de wagen te stappen.”

De man, die een blanco strafblad had, ging naar huis met een boete van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel, een maand rijverbod en medische en psychologische examens.