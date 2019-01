Kerstboomverbranding afgelast door slecht weervoorspelling Bart Kerckhoven

11 januari 2019

13u15

Jammer voor wie er naar uitkeek maar de kerstboomverbranding die het gemeentebestuur gepland had zaterdagavond 12 januari is afgelast. Er worden zware regenbuien voorspeld en daarom wil Drogenbos geen risico’s nemen. De bedoeling was om samen met de inwoners aan Het Moeras te klinken op het nieuwe jaar. Of er een andere gelegenheid komt om samen nieuwjaar te vieren is nog niet geweten.