Kajakvrienden willen aanlegsteigers op Zenne 20 februari 2018

Georges Antipoff uit Machelen en zijn kajakvrienden willen hun boten graag wat vlotter te water laten in de Zenne en zamelen daarom geld in voor de bouw van twee aanlegsteigers in Lot en Drogenbos.





"We gaan regelmatig kajakken op het kanaal Brussel-Charleroi", zegt Georges. "Maar de Zenne is natuurlijk iets avontuurlijker. We doen het af en toe en hopen met de aanlegsteigers nog meer mensen de schoonheid van de rivier te laten ontdekken." De aanlegsteigers willen Georges en zijn vrienden betalen via crowdfunding. Ze hopen 10.000 euro op te halen. De teller staat op 1.770 euro, met nog vijftien dagen te gaan. Je vindt het project terug op de website www.growfunding.be/zenne.





