Jean en Denise vieren diamanten huwelijk 16 mei 2018

Jean Peeters (85) en Denise Wautier (80) uit Drogenbos hebben onlangs de zestigste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen in de Reginazaal, nabij de Beurs. Hun gezin groeide met drie kinderen en intussen zijn er ook al drie kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Jean werkte bij de bank BBL, maar was ook politieagent in Ukkel. Denise ging aan de slag als directiesecretaresse, ook bij BBL. Ze spelen nog graag petanque en genieten van hun optrekje in Frankrijk.





(SMH)