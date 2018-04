Inbrekers breken 'per ongeluk' muur uit 07 april 2018

02u40 0

Inbrekers zijn woensdagnacht bijzonder brutaal tewerk gegaan bij een inbraak in de Nieuwstraat. De daders braken tussen 0.30 uur en 1.30 uur de achterdeur open, maar gingen zo driest tekeer dat zelfs een deel van de muur sneuvelde. Hierdoor kwam ook een raam los te staan. Binnen namen de daders de autosleutels, om vervolgens met de Golf 6 met nummerplaat YDZ-978 van de bewoonster te vertrekken. De vrouw, die er alleen woont en ongeveer tachtig jaar zou zijn, stelde de inbraak pas donderdagochtend vast en verkeerde in shock. Ze werd opgevangen door de lokale politie, die ook een onderzoek is gestart naar de daders. Voorlopig ontbreekt elk spoor naar het voertuig en de inbrekers. Wie de grijze Volkswagen Golf opmerkt kan de politie bellen via het noodnummer 101. (TVP)