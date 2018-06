Huwelijksbootje René en Claudine vaart 50 jaar 28 juni 2018

René De Ridder (72) en Claudine Bonfond (70) wonen al 47 jaar in de Weidenstraat in Drogenbos. Ze vierden zopas hun gouden huwelijk. Ze hebben één dochter, Caroline en één kleindochter, Sarah. René werkte bij de gasmaatschappij en Claudine in de kledingsector. René zet zich in bij het wijkcomité van de Boomgaard en komt tussen voor het welzijn van zijn buurt. Hij onderhoudt ook de tuin. Samen houden ze van zonnige reizen en ze spelen scrabble en sudoku.





(SMH)