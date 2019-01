Graffitispuiters moeten NMBS meer dan 9.300 euro betalen Tom Vierendeels

07 januari 2019

15u48 1 Drogenbos Vier graffitispuiters moeten de NMBS meer dan 9.300 euro schadevergoeding betalen. Een van hen kreeg maandag al een boete van 400 euro opgelegd. Met vijf kompanen besloot hij in 2016 graffiti te spuiten langs de sporen in Drogenbos. Daardoor werd het treinverkeer stilgelegd en liepen 140 treinen vertraging op.

De feiten dateren al van 24 maart 2016 en speelden zich af langs spoorlijn 96 in Drogenbos. Zes personen werden betrapt op het spuiten van graffiti. Uiteindelijk konden vier meerderjarigen uit Brussel gevat en geïdentificeerd worden door de spoorwegpolitie. Tijdens de actie lag het treinverkeer 21 minuten stil. De zaak kwam maandag voor in de Halse politierechtbank. Enkel A.R.N. werd voor deze zitting gedagvaard. Hij kreeg eerder als eens een werkstraf na gelijkaardige feiten in Luik.

Voor de opgelopen vertragingen en de inzet van het treinpersoneel en de opkuis vroeg de NMBS een schadevergoeding van meer dan 9.300 euro, waar de politierechter op inging. De graffitispuiter kreeg bovendien een boete van 400 euro opgelegd en moet ook nog eens de gerechtskosten van ongeveer 200 euro betalen. Zijn drie kompanen verschijnen in januari, februari en maart voor de politierechter, maar zullen dus waarschijnlijk niet veroordeeld worden tot het betalen van de schadevergoeding.

“Als treinen vertraging oplopen, kunnen we berekenen wat ons dat kost”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. “Lijn 96 is een drukke en belangrijke lijn die onder meer langs Halle gaat, wat een internationaal knooppunt is. De locatie ligt ook in de buurt van het Brusselse knooppunt. Je kan dus snel geconfronteerd worden met een kettingreactie.”