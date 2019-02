Gewapend duo overvalt apotheek Tom Vierendeels

19 februari 2019

18u22 0 Drogenbos Twee gewapende en gemaskerde mannen hebben vrijdagavond een apotheek in Drogenbos overvallen. De daders gingen aan de haal met de kassa. Er vielen geen gewonden.

De twee daders vielen rond 18.40 uur, even voor sluitingsuur, apotheek Devaphar op de hoek van de Sterstraat en de Langestraat binnen. “Het ging om twee personen met bivakmutsen”, zegt Carol Vercarre, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. “Ze waren volgens het slachtoffer gewapend met een groot mes en een handvuurwapen.” Het duo vroeg in het Frans naar de kassa, en kon daarmee ook vluchten. Voorlopig zijn de daders spoorloos en de politie is een onderzoek gestart.