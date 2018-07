Geseinde dief opgepakt na achtervolging 03 juli 2018

Drogenbos Een ploeg van de politiezone Rode heeft zondagavond na een korte achtervolging een man opgepakt die met zijn kompanen een auto wilde stelen uit een garage langs de Grote Baan in Drogenbos.

De inspecteurs zagen iets na 23 uur een verdachte wagen met Franse nummerplaten in de buurt. Toen de inzittenden van die wagen merkten dat de politie hen in de gaten had, reed de bestuurder er vandoor richting Brusselse Ring. De politie zette meteen de achtervolging in. Op de afrit Anderlecht Industrie stopte de wagen en probeerden de mannen op de vlucht te slaan. Twee verdachten konden ontkomen, maar een man werd wel meteen overmeesterd. Hij bleek gezocht te worden voor misdrijven in het Brusselse en zou al eerder veroordeeld zijn voor diefstallen. De man werd ter beschikking gesteld van het Brussels parket. Het gaat om een 33-jarige Marokkaan uit Anderlecht. Aan de garage waar de mannen betrapt werden, bleek uiteindelijk één wagen geopend te zijn. (BKH)