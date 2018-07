Drogenbos zoekt vrijwilligers 13 juli 2018

Het gemeentebestuur van Drogenbos zoekt vrijwilligers voor allerlei taken. Zo wil het schepencollege inwoners inschakelen om de poorten van het kerkhof te openen en te sluiten, maar ook om mee te helpen bij activiteiten die de gemeente organiseert. Verder hopen ze meters en peters te vinden die bloemen in de bloembakken willen verzorgen. Wie zich geroepen voelt, kan contact opnemen met Jolien Bilteryst via jolien.bilteryst@drogenbos.be.





(BKH)