Drogenbos organiseert kerstboomverbranding aan Het Moeras

02 januari 2019

15u15 1

Het gemeentebestuur van Drogenbos wil de inwoners samenbrengen om op het nieuwe jaar te klinken en doet dat met een kerstboomverbranding. Die vindt plaats op vrijdag 11 januari aan Het Moeras, het stukje natuur naast de hoeve van Felix De Boeck langs de Grote Baan. Iedereen is er welkom vanaf 19 uur. Er is muziek en er worden ook hapjes geserveerd. Op zondagavond 6 januari kan iedereen trouwens in Drogenbos zijn kerstboom al buitenzetten. De gemeentearbeiders zullen die dan ophalen op maandag 7 en dinsdag 8 januari.