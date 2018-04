Dreamlanddieven riskeren twintig maanden cel 17 april 2018

02u43 0 Drogenbos Drie Fransmannen uit de regio van Valenciennes riskeren elk twintig maanden cel voor een reeks diefstallen in vestigingen van Dreamland en MediaMarkt.

Het trio sloeg toe in Dreamland-vestigingen in Roeselare, Namen, Ronse, Brugge en Drogenbos. In Roeselare en Knokke-Heist viseerden ze ook nog de ketens MediaMarkt en Krëfel. Ze konden op 1 december opgepakt worden nadat ze zich in de buurt van Dreamland Roeselare verdacht gedroegen.





Onderzoek van camerabeelden wees uit dat Sebastien B. (33), Adam R. (43) en Michel D. (43) eerder al 'bezoekjes' brachten aan vestigingen in Roeselare, Namen, Ronse, Drogenbos en Brugge. In Roeselare verdween er zo op 18 oktober voor 1.130 euro multimedia en speelgoed. In Namen was de buit 570 euro waard. Het trio wordt voorts nog verdacht van de diefstal van een pocketbike en een elektrische fiets in de Roeselaarse vestiging van MediaMarkt en zes stofzuigers, samen goed voor 3.775 euro, bij Krëfel in Knokke-Heist.





Enkel Sebastien B., de chauffeur van dienst, bekende de feiten. Vonnis op 23 april. (LSI)