Dief wil winkel verlaten in gestolen kledij 02 februari 2018

Een kledingdief is veroordeeld tot 3 maanden cel. De man, die illegaal in het land verblijft, gedroeg zich verdacht in een Carrefourfiliaal in Drogenbos. Een winkelbediende merkte het op en hield hem in het oog. Zo zag ze hoe de man een pashokje binnenliep en even later naar buiten stapte.... in de net gestolen kledij. Hij kon hij snel aangehouden en opgepakt worden. (WHW)