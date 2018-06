Celstraf voor trucker bij zesde veroordeling 12 juni 2018

Een trucker die nu al voor de zesde keer als beklaagde in de politierechtbank stond, heeft deze keer een celstraf van drie maanden met uitstel gekregen.





Het was al de vijfde keer dat R.D. moest voorkomen wegens rijden onder invloed van alcohol. Deze keer moest hij zich verantwoorden voor een ongeval in maart van vorig jaar. Hij verloor toen de controle over het stuur van zijn vrachtwagen, ramde een auto en eindigde met zijn truck in schaar over de rijbaan. Hij veroorzaakte zo voor 34.000 euro schade. Volgens de man maakte hij een inschattingsfout, maar politierechter Johan Van Laethem peperde hem tijdens de zitting nogmaals in dat de 2,02 promille alcohol in zijn bloed alles te maken had met het ongeval. Naast de celstraf kreeg R.D. ook een boete van 3.200 euro, waarvan 1.200 euro met uitstel, en een rijverbod van drie jaar. (BKH)