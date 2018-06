Cannabis ontdekt na brand 25 juni 2018

Een keukenbrandje leverde vrijdagavond in Drogenbos een drugsvangst op voor de politie. De brandweer moest uitrukken naar een appartement op de Steenweg op Drogenbos nadat er brand ontstond in de keuken.





De schade bleef beperkt maar in het appartement op de bovenste verdieping werd nadien wel een cannabisplantage met 515 plantjes ontdekt.





Of er verdachten opgepakt werden is onduidelijk, maar het parket Halle-Vilvoorde laat de zaak verder onderzoeken. (BKH)