Bootje Patrick en Denise vaart halve eeuw 28 februari 2018

02u28 0

Patrick Mureau (72) en Denise Houben (69) uit Drogenbos mogen zich een gouden koppel noemen. Ze leerden elkaar kennen in de buurt van Calevoet, in Ukkel. Dat was destijds het eindpunt van tram 7. Patrick werkte als reisconsulent, Denise als bediende voor de gemeente Ukkel. Ze houden van wandelen, lezen, turnen, en kruiswoordraadsels. Hun gezin groeide met twee kinderen en vier kleinkinderen. Ze trekken nog graag op reis naar de eilanden in de Middellandse Zee.





(SMH)