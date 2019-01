Bestuurder wordt onwel en overlijdt in Drogenbos Bart Kerckhoven en Tom Vierendeels

16 januari 2019

11u17 1 Drogenbos Een bestuurder is vanochtend om 7.30 uur overleden nadat hij onwel werd achter het stuur van zijn voertuig in Drogenbos. De man verloor de controle en zijn voertuig kwam tot stilstand in het midden van de straat. Het slachtoffer kon niet meer gered worden.

Het incident deed zich voor om 7.30 uur ter hoogte van de oprit naar de Brusselse binnenring. De man kwam uit de richting van Ukkel, werd onwel en ging eerst rechts van de weg. Daar werden enkele verkeersborden geraakt, om vervolgens tegen de betonnen middenberm van de weg tot stilstand te komen. De politie en de brandweer werden meteen verwittigd, maar alle hulp kwam te laat.

Door het tragisch incident ontstonden files op de Verlengde Stallestraat. Om 10 uur was de weg opnieuw vrij. Op beelden die op sociale media gepost werden, is te zien hoe de politie het verkeer regelt terwijl er een tent geplaatst is om de plaats van het incident af te schermen.