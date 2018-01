Agenten 'smurfen' noemen is dan toch geen celstraf waard 02u28 0 Drogenbos Een boete van 1.200 euro: daar is het uiteindelijk bij gebleven voor Cain R. (38), nadat hij op Facebook een foto had geplaatst van agenten, met de commentaar dat ze 'smurfen' waren. Voor dat laatste werd hij overigens niet veroordeeld, wel voor schending van de privacy.

In eerste aanleg had de dertiger nog een celstraf van drie maanden met uitstel gekregen voor cyberpesten. "Bij de haren getrokken", vond R., waarop hij beroep aantekende. Met succes, want het Brusselse hof van beroep hield het uiteindelijk op een boete van 1.200 euro voor de schending van de privacy van een agent. "Dit geschil heeft enorme proporties aangenomen, en dat voor een foto waarmee ik nooit iemand schade heb willen berokkenen", blikt de man terug op de zaak.





Twee keer in de clinch

Alles draait rond twee incidenten op 10 mei 2015. Cain R., die toen in zijn eigen stijl filmpjes van alledaagse gebeurtenissen op Facebook plaatste en zo meer dan 150.000 volgers wist te verzamelen, ging die dag tot twee keer toe in de clinch met agenten van de verkeerspolitie. In de voormiddag werd hij op de Ring ter hoogte van Drogenbos gecontroleerd omdat hij zijn gsm achter het stuur gebruikt had. Enkele uren later moest hij opnieuw aan de kant, deze keer ter hoogte van Grimbergen. In beide gevallen maakte hij foto's van de agenten, die hij - ondanks hun vraag om ze te verwijderen - later op Facebook plaatste. Hij noemde hen online ook smurfen, waarop drie van de vier betrokken agenten zich burgerlijke partij stelden. "Sinds die Facebookpost krijg ik elke week van kennissen en collega's te horen dat ik een smurf ben", aldus één van de slachtoffers in eerste aanleg. Het hof kende deze agent - de twee anderen niet - een schadevergoeding van 200 euro toe. Niet voor het gebruik van het woord 'smurfen', wel omdat hij herkenbaar was op één van de foto's.





Cain R. is intussen vooral blij dat hij er zonder celstraf vanaf komt. "Ik ben nog steeds vrij om te posten wat ik wil, en zal daarmee doorgaan." (WHW)