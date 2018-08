Aantal Franstalige aanslagbiljetten daalt 04 augustus 2018

Het aantal Franstalige aanslagbiljetten dat wordt aangevraagd door inwoners van de faciliteitengemeenten daalt. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx (N-VA) opvroeg. In 2007 vroegen nog 2.340 mensen een aanslagbiljet in het Frans op, maar vorig jaar ging het slechts om 1.076 mensen. Het aantal is dus zo goed als gehalveerd. Volgens Hendrickx bewijst de daling het gelijk van de Vlaamse regering om vast te houden aan de omzendbrieven over de taalwetgeving. "Het is nu duidelijk dat een aantal aanvragers vroeg of laat afhaakt en de formulieren in het Nederlands invult, wat hun integratie alleen maar kan bevorderen", zegt Hendrickx. (BKH)