50% industriegebied? Dat kan groener 710.000 EURO VOOR HERINRICHTING OPENBARE RUIMTE BART KERCKHOVEN

16 juni 2018

02u26 0 Drogenbos In tegenstelling tot wat de naam laat vermoeden, is vandaag de helft van Drogenbos industriegebied. Daar willen gemeente, provincie en Vlaamse overheid iets aan doen. En 'iets', dat is een budget van 710.000 euro om het park naast het gemeentehuis, het kerkhof en de Sterstraat groener te maken.

Drogenbos telt vandaag 5.600 inwoners, gespreid over een oppervlakte van amper 2,5 vierkante kilometer. Hoewel 'gespreid'... De helft van die oppervlakte wordt ingenomen door industrie, een kwart is woongebied, en een vijfde is open ruimte. Het overgrote deel van die open ruimte is bovendien ook nog eens privégrond. "Daarom is het belangrijk dat de groene stukjes Drogenbos toegankelijker worden", zegt schepen van Milieu en Openbare Leefomgeving Steve Roobaert (Drogenbos Plus-LB). "De voorbije jaren werd de gemeente al groener door de omvorming van industriegebied naar natuurgebied in Het Moeras. Maar ons dorp is natuurlijk wel verstedelijkt. Net daarom moet de natuur toegankelijk zijn en is een grote investering als deze verantwoord. Er zijn inwoners die bijvoorbeeld helemaal geen tuin hebben."





Park naast gemeentehuis

En zo zal volgend jaar het park naast het gemeentehuis opnieuw ingericht worden. De rode grindsteentjes en de strakke plantvakken uit de jaren zestig worden weggehaald en vervangen door grasstroken, planten en hagen die onderhoudsvriendelijk zijn. "Het park moet een plek worden waar mensen samenkomen en genieten", vat Roobaert het samen.





Vlak naast de kerk wordt ook de begraafplaats heringericht. "Ook hier zal alles groener worden", zegt Kim Ceusters van het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, de organisatie die meewerkt aan de vergroening van de gemeente. "Hier zullen verschillende bomen gekapt worden. In de plaats komen exemplaren die beter in de omgeving passen. Zo verdwijnen onder andere de populieren die anders een veiligheidsrisico zullen worden voor de bezoekers." De heraanleg van het kerkhof zal in fases gebeuren.





In de Sterstraat is er dan weer een open ruimte tussen de huizen ingericht als grasweide met een perkje. In de straat zelf werden enkele bomen aangeplant. "De omwonenden hadden eerst hun bedenkingen, maar zijn nu al enthousiast", weet schepen Roobaert. "Er zijn nog maar enkele bomen aangeplant, maar het zicht is al helemaal veranderd. Nu willen we de mensen nog aanmoedigen om tegeltuintjes te voorzien, zodat de gevels ook groener worden."





De nieuwe en heringerichte groene plekjes van Drogenbos zijn voortaan ook allemaal verbonden via paadjes. "Wie hier woont en even weg wil zijn van de drukte, kan dus gewoon een mooie wandeling door de gemeente maken", zegt Roobaert nog. "Het is een goede beslissing geweest om hier in te investeren. We krijgen nu al heel wat complimenten over het geleverde werk en het resultaat zal binnen een paar jaar pas echt goed te zien zijn."