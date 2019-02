“Spoorlopen is geen bagatel, of hij daar nu graffiti aan het spuiten was of aan het koken was” Tom Vierendeels

06 februari 2019

15u46 0 Drogenbos Voor de Halse politierechtbank verscheen woensdag opnieuw een van de vier graffitispuiters die op 24 maart 2016 betrapt werden in Drogenbos. Bij een eerste zitting werd een van de vier al veroordeeld tot het betalen van 9.300 euro schadevergoeding. De verdachte van vandaag kent pas eind deze maand zijn straf.

Op 24 maart 2016 werden zes kerels betrapt toen ze in Drogenbos op de sporen liepen en graffiti aanbrachten op een trein. De politie kon uiteindelijk vier mannen onderscheppen, maar tijdens de actie werd het treinverkeer 21 minuten stilgelegd en liepen 140 treinen vertraging op. Daarom stelt de NMBS zich bij de vier zaken burgerlijke partij.

Op 7 januari werd een van de vier mannen al veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 9.300 euro. Bovendien kreeg de man nog een boete van 400 euro voor het spoorlopen en daar komen de gerechtskosten van meer dan 200 euro bij.

Bij de zitting van maandag voerde de advocate van de NMBS hetzelfde pleidooi. “Maar bij een geheime bijeenkomst van graffitispuiters in Brussel werd mijn cliënt uitgenodigd om in Halle eens te komen kijken”, pleitte de raadsman van de beklaagde nu. “Hij werd ingerekend, maar snel weer vrijgelaten. Hij heeft zelf geen graffiti gespoten.” De rechter vond dat dit niets ter zake deed. “Het maakt niet uit wat hij daar aan het doen was, al stond hij daar wat te koken”, klonk het. “Het gaat erom dat hij aan het spoorlopen was, iets wat door de rechtbank niet als een bagatel bekeken wordt.”

De rechter besliste om deze zaak in beraad te nemen. Uitspraak op 20 februari. Volgende maand verschijnt de vierde en laatste verdachte van deze feiten voor de Halse politierechter.