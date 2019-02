“De paniek was enorm, mensen liepen blootsvoets in het rond terwijl ontploffingen te horen waren” DOVO kwam zaterdag ter plaatse en nam nog verschillende zaken in beslag na explosie in rusthuis Tom Vierendeels

09 februari 2019

15u07 9 Drogenbos DOVO, de lokale recherche, de brandweer en een branddeskundige hebben deze voormiddag de serviceflat in Drogenbos onderzocht waar vrijdagavond een hevige brand woedde. Er waren ook verschillende ontploffing. “De woningen in de buurt trilden en de paniek was groot. Sommigen liepen in paniek blootsvoets de straat op”, valt in de buurt te horen.

“Ons hele huis trilde”, zegt Johnny Rodriguez, die tegenover de getroffen flat woont. “Ik zat in de zetel toen die eerste ontploffing zich voordeed. Ik snelde onmiddellijk naar buiten en zag de vuurzee voor mijn woning. Op het moment dat ik de straat wilde oversteken, was er een tweede immense knal – het raam van de flat waar de brand woedde, werd uit de gevel geblazen. Ik zocht onmiddellijk dekking en had geen flauw idee van waar die ontploffingen kwamen. Gasleidingen lopen hier al niet in de straat. De bewoner zelf, die ik persoonlijk ken en een oud-brandweerman is, liep volledig in paniek de straat op richting het hoofdgebouw. Dat hij zich met gevaarlijke hobby’s bezig hield, wist ik evenwel niet. Toen zag ik zijn buren, een vrouw in een rolstoel en haar man. Zij geraakten niet buiten, onder meer door de hevige rook. Met een andere buurman zijn we onmiddellijk ter hulp gesneld om hen te evacueren. Alle buren spanden samen en sommigen plaatsten stoelen op elkaar om bewoners aan de achterzijde van het gebouw van de eerste verdieping te halen. Het was onze plicht om dat te doen, zeker voor die oudere mensen die niet de reflexen en lenigheid zoals ons hebben. Het was beangstigend – voor iedereen. Mijn vrouw en kinderen waren in volle paniek en zijn verderop dekking gaan zoeken. Ze vreesden dat door de hitte en de ontploffingen ook onze woonst in brand ging vliegen. De twee kanaries van de man waar de brand woedde, hebben we eveneens kunnen redden.”

Gisele was een van de bewoners die geëvacueerd werd. Zij woont op de eerste verdieping aan de achterkant van het gebouw. “Ik zat rustig televisie te kijken toen ik een knal hoorde”, klinkt het. “’Het dak is ingevallen’, dacht ik. Vervolgens hoorde ik een nieuwe knal en trad het brandalarm in werking. Ik heb rustig mijn flat verlaten en ging naar beneden. Buiten zag ik andere bewoners blootsvoets rondstappen. Chapeau aan het personeel en alle hulpverleners dat ze zo goed gereageerd hebben. Op zoiets is niemand voorbereid en het weer zat ook niet echt mee.”

In totaal werden 34 bewoners geëvacueerd. Zij die op het gelijkvloers wonen mogen voorlopig nog niet naar huis, maar worden opgevangen in het woonzorgcentrum dat aan de vleugel met assistentiewoningen hangt. Een bewoner wordt opgevangen bij familie, die van het getroffen appartement werd uiteindelijk toch nog overgebracht naar het ziekenhuis. Daar verbleef hij zaterdagmiddag nog altijd.

Buurtbewoonster Tatiane Nogueira da Cruz bood ook onmiddellijk hulp aan. “Ik was thuis met mijn man en drie kinderen toen we de ontploffing hoorden”, klinkt het. “Zonder aarzelen liep ik de straat op, waar ik vooral heel wat rook zag. Die bewoners zijn buren en zelfs vrienden. Iedereen kent elkaar hier in de Zennebeemd. Daarom heb ik iedereen onmiddellijk onderdak aangeboden, zeker omdat het zo hevig aan het regenen was. Een twintigtal personen bracht bij mij de avond door, samen met de kanaries van de man. Ook de dokters en verpleegkundigen kwamen bij mij – het leek hier wel een klein ziekenhuis. Mijn jongste dochter van acht jaar was wel in paniek door alles en zat aldoor te huilen. Maar het is toch logisch dat ik hulp bood aan die oudere mensen? We worden ook ooit oud, he. Het belangrijkste is dat iedereen het goed stelt. ”

Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over wat de brand en ontploffingen veroorzaakte. “Die obussen waren leeg maar in de kamer lag ook buskruit”, zegt Gilles Blondeau, woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde. “Volgens de branddeskundige voerde de bewoner van de kamer waarschijnlijk een manipulatie uit met dat buskruit en is daarbij iets misgegaan, waardoor er een ontploffing heeft plaatsgevonden. Voorlopig gaan we alleszins niet uit van kwaad opzet. De man zelf is gewond geraakt, maar verkeert niet in levensgevaar. Hij zal begin volgende week verhoord worden.”

De man bleek ook een hele collectie boeken en films over het leger door de jaren heen te bezitten. Ook boeken over scheikunde behoorden tot zijn collectie. DOVO nam zaterdag nog verschillende zaken in beslag, zowel om te vernietigen als voor verder onderzoek.