Dodelijke aanrijding in Muizen, jongeren zetten gehuurde villa op stelten en doodzieke Carmen kan voor laatste keer op vakantie met haar kinderen: deze regioverhalen mocht u niet missen dit weekend

1. Familie, vrienden en collega’s zijn in rouw na het overlijden van de 52-jarige Greet S. uit Peulis (Putte). De vrouw kwam zaterdagochtend om het leven bij een aanrijding op de Leuvensesteenweg in Muizen (Mechelen). Greet en haar man kwamen net van bij de dierenarts met hun hond toen een auto haar aanreed. Haar man zag alles voor z’n ogen gebeuren en moest zelf naar het ziekenhuis. “Greet was een stralende, levenslustige vrouw, die als stewardess de wereld rondreisde. Het is onwezenlijk dat we haar op deze manier moeten verliezen”, vertelt de familie ons.

Volledig scherm De jongeren werden door de conciërge betrapt in de AirBnb-villa. © repro KAR

2. Een illegale houseparty in een gehuurde Airbnb-villa in Boortmeerbeek met in totaal zo’n vijftigtal fuivende jongeren is donderdagnacht stilgelegd door de politie. De feestgangers lieten er een puinhoop achter tot grote ontsteltenis van de verhuurster. “De huurder had beloofd dat ze maximaal met zeven gingen zijn.”

Volledig scherm Carmen Souffriau is ongeneeslijk ziek. © Swirko

3. De droom van de doodzieke mama van vijf Carmen Souffriau (48) uit Aalst zal dan toch in vervulling kunnen gaan. Net voor eindejaar kreeg de vrouw te horen dat haar kanker uitgezaaid is en dat ze nog maximaal twee jaar te leven heeft. Haar droom om ooit eens met het vliegtuig op reis te kunnen gaan, moest ze opbergen. Maar dat was buiten haar kinderen gerekend.

Volledig scherm Christian Malot (rechts) werd samen met zijn vrouw dood terug gevonden in hun uitgebrande woning in Heikruis. Wat later bleken ze vermoord en werd zijn gruwelijk verleden openbaar gemaakt. © rv

4. Een enorme knal, gevolgd door een felle brand schrikte 18 jaar geleden Heikruis op. Uren later worden in de hoeve de lichamen van Christian Malot (59) en zijn vrouw Andrée gevonden. Er wordt uitgegaan van een ongeval, tot de lijkschouwer steekwonden ontdekt. Maar de echte schok voor de inwoners van het Pajotse dorpje moet dan nog komen: de teruggetrokken Malot bleek immers een pedofiel te zijn. De dader van de moord was geen onbekende voor Malot. “Ik stak om te doden”, zou de man aan de speurders toegeven, waarna er een wel erg opvallend proces volgde. Een reconstructie.

Volledig scherm Andres Gravensteen © Nimmegeers/Desmecht

5. Vier gebroken ribben, een klaplong en een dieet van pijnstillers. Andrés Herrera (39) had al terug in Valencia moeten zitten, maar een zwaar ongeval besliste daar woensdag anders over. Een houten balk van twee meter belandde op de Spaanse schilder bij een bezoekje aan het Gravensteen. Hoe gaat het intussen met de man? En wie draait op voor alle extra kosten? We gaan op ziekenbezoek bij Andrés’ en zijn partner Marta. “Terugvliegen is op dit moment geen optie”, zucht het koppel.

Volledig scherm Dries en Senne maakten volledig kerstdiner op de trein. © Vijfentwintig

6. Ook voor kotstudenten zijn de energierekeningen duur, daarom bedachten kotgenoten Dries (22) en Senne (22) een inventieve manier om hun kosten te drukken. Met hun airfryer en microgolfoven koken ze op de trein. “We willen met deze video op een leuke manier omgaan met de hoge energieprijzen.”

