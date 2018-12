Directeur Spijker veilt zichzelf voor huiskamerconcert in kader van De Warmste Week School organiseert twee kerstmarkten en heeft spaarpotten staan bij handelaars Toon Verheijen

18u59 1 Basisschool Het Spijker zet zich volgende week extra in om extra geld in te zamelen voor de armoedeorganisatie ’t Verzetje. De school organiseert op dinsdag en donderdag twee kerstmarkten, maar nog leuker is dat de directeur zichzelf ‘verkoopt’.

“Ik ga samen met Robert Schmidt, een begenadigd pianist en vader van een van onze leerlingen, een huisconcert geven aan de hoogste bieder”, vertelt Ruud Oomen, zelf ook een goede muzikant en sinds dit schooljaar directeur van basisschool Spijker. “De teller staat momenteel (vrijdag 14 december) op 100 euro. De veiling loopt nog tot en met 21 december. Het concert zullen we dan samen met de hoogste bieder afstemmen. Dat moet niet meteen. Het mag bijvoorbeeld ook in de lente.”

De twee kerstmarkten vinden dinsdag en donderdag plaats van 15 tot 17 uur. In tentjes zullen spulletjes verkocht worden die de ouders zelf maken. In de turnzaal worden workshops georganiseerd door de oudste leerlingen zoals dansen en grime. In verschillende handelszaken in Hoogstraten staan ook spaarpotjes.