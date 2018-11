Dinner Events van Groep Van Eyck vraagt bescherming tegen schuldeisers Tiental jobs betrokken in onderdeel dat eventcatering verzorgt Toon Verheijen

27 november 2018

23u19 6 Dinner Events in Malle, de eventcateringpoot van de gekende groep Van Eyck, heeft bij de ondernemingsrechtbank een aanvraag ingediend van de toepassing van de wet op de continuïteit van de onderneming. Als de rechtbank dit toekent is Dinner Events beschermd tegen schuldeisers en kan het werk maken van een herstructurering. Het is niet duidelijk welke gevolgen dit concreet gaat hebben. Een tiental banen is bedreigd.

Groep Van Eyck is een grote en bekende naam in de wereld van feestzalen en catering. Het heeft in de groep klinkende namen als feestzalencomplex Den Eyck in Kasterlee, de E10 Hoeve in Brecht, Link 21 in Herentals maar ook de maaltijdenverzorger in de zorgsector Veresto, bedrijfscateraar Meeza, Domein De Putten in Kasterlee, camping Houtum in Kasterlee en met Tribune M is het huiscateraar bij KV Mechelen.

Eventcatering niet rendabel

Het bedrijf benadrukt wel dat al die poten wel rendabel zijn en absoluut niet bedreigd worden. Dinner Events in Malle is dat wel. “Rendabiliteit is voor ons in de evenementen actueel moeilijk haalbaar”, zegt eigenaar Jan Van Eyck. “Dit in tegenstelling tot onze andere bedrijven, waar we wel goede cijfers halen. Wanneer je streeft naar zeer hoge kwaliteit en full service is het in de sector van de eventcatering bijzonder moeilijk om rendabel te zijn”, verduidelijkt Jan Van Eyck. “Organisatoren en klanten verwachten scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Volkomen terecht, maar het is moeilijk uitleggen dat door alle omkadering ten velde een zelfde kwaliteitsgerecht op een event veel duurder is dan in onze eigen zaak.”

Bescherming

De groep vroeg dinsdag voor de activiteiten in de eventcatering, die georganiseerd worden vanuit de vestiging in Malle, de WCO aan. Als de rechtbank dit toekent is Dinner Events beschermd tegen schuldeisers en kan het werk aan een herstructurering. Het is niet duidelijk welke gevolgen dit concreet gaat hebben. Een tiental banen is bedreigd. “We zetten deze stap met pijn in het hart”, zegt Jan Van Eyck. “We hebben lang en hard gewerkt om dit te vermijden. Maar de realiteit liegt niet. We wilden niet dat deze activiteit op termijn impact heeft op onze rendabele activiteiten zoals de catering in de zorg en bedrijven, feestzalen, restaurants ons seminariecentrum en recreatie . Daar zijn we rendabel en hebben we de ambitie om snel nog duidelijke groei te realiseren.”

Jan Van Eyck hoopt deze periode snel te kunnen afsluiten. “Ik begrijp dat onze uitstekende naam hiermee mogelijk reputatieschade oploopt”, besluit hij. “Helaas worden wij net als elke andere ondernemer met de harde economische realiteit geconfronteerd. Het motiveert mij alleen maar om tijdens deze episode nog harder te werken samen met onze betrokken medewerkers.”

De rechtbank zal nu binnen de twee weken uitspraak doen. Dinner Events hoopt op een wco van zes maanden. Binnen de cateringpoot gaat het om tien voltijdse banen. “Maar door de wco te vragen voorkome we dat in de toekomst nog eens 90 andere banen bedreigd worden.”