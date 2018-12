Dinner Events krijgt bescherming tegen schuldeisers FAVV bekroont de zaak ook uitzonderlijk met een Smiley Toon Verheijen

Het zijn dan toch nog min of meer aangename kerstdagen voor de directie van Groep Van Eyck en de werknemers van Dinner Events in Malle. De rechtbank heeft de WCO goedgekeurd voor een periode van vier maanden. Daarnaast kreeg de cateringafdeling vrij uitzonderlijk ook de 'Smiley' van het FAVV. "Een hart onder de riem voor iedereen die werkt aan het herstel."

Groep Van Eyck is in de Kempen en het Antwerpse een klinkende naam met een reeks goed draaiende feestzalen en horecazaken. Enkel voor de cateringpoot draait het minder en moest de directie van Groep Van Eyck vorige maand bij de Ondernemingsrechtbank de WCO aanvragen. “De rechtbank heeft dat goedgekeurd wat betekent dat we nu vier maanden de tijd hebben om samen met de leveranciers een herstelplan uit te werken”, zegt Jan Van Eyck. “We hebben overigens van de klanten en de leveranciers veel begrip gekregen. We werken momenteel echt hard aan een oplossing. De klanten mogen ook gerust zijn. Wie tot 11 april 2019 een contract had, krijgt zonder enige uitzondering de afgesproken service met dezelfde hoge kwaliteit.”

Smiley

De afgelopen dagen kreeg Groep Van Eyck en dan vooral Dinner onverwacht een extra hart onder de riem gestoken. Het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen bekroonde het bedrijf met een ‘Smiley’.“Zo’n Smiley wordt toegekend op basis van uiterst strenge normen en onaangekondigde controles door onafhankelijke controleurs”, verduidelijkt Jan Van Eyck. “Iedereen in de horeca weet dat de gewone normen van het FAVV al behoorlijk streng zijn. Die vergen al continu aandacht. De normen voor een Smiley zijn superstreng. Je moet met je team enorm scherp toezien op elk stapje van je werk. We vernamen bij de toekenning dat we in de cateringsector een grote uitzondering zijn. Bijna niemand in onze sector heeft dit certificaat.”

Genezen

Jan Van Eyck ziet de toekenning ook als een extra stimulans om het herstelplan te doen slagen. “Wij gaan herstellen. In die context is het behalen van deze Smiley voor ons een heel mooie tussenstap. Ik durf echt optimistisch zijn”, zegt Jan Van Eyck. “Maar het spreekwoord van het vel en de beer indachtig, kan ik niet concreet zijn. Ik wil bij de jaarwissel ook iedereen oprecht en hartelijk danken. Zowel onze leveranciers als onze klanten als onze medewerkers stellen zich heel positief op. Dit motiveert, net als het behalen van die zeldzame Smiley, om keihard verder te werken aan een mooie toekomst voor onze activiteiten in de event-catering.”