Zestiger steelt sigaretten in tankstation waar hij werkt

26 november 2018

17u10 0 Dilsen-Stokkem E. (63) uit Dilsen-Stokkem moet een schadevergoeding van 28.250 euro plus interesten betalen aan een tankstation in Dilsen-Stokkem, waar hij in 2014 werkte. Hij stal er heel wat fardes sigaretten die hij daarna doorverkocht. Kompaan F. (60) uit Maasmechelen, die meehielp met de verkoop van de gestolen sigaretten, moet ook 744 euro betalen aan het tankstation.

E. werkte sinds begin 2014 voor het tankstation in Dilsen-Stokkem. Hij moest geld wegbrengen, de zaak open houden en klusjes uitvoeren. Een van de klusjes was de gelden uit de sigarettenautomaten halen en de automaten vullen met sigaretten. Sommige van die automaten stonden ook in lokale cafés. Regelmatig hield E. enkele fardes voor zichzelf en verkocht die door aan kompaan F. Ook F. verpatste de sigaretten daarna aan zijn kopers voor een zacht prijsje. “Vier euro per pakje dat is toch abnormaal goedkoop,” vroeg de strafrechter aan F. “Ik had die sigaretten gekocht van een vrouw die dat gewonnen had met kienen,” besloot F.