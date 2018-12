Zestien bouwgronden te koop MMM

19 december 2018

20u09 0 Dilsen-Stokkem De gemeente Dilsen-Stokkem gaat zestien bouwgronden van de nieuwe verkaveling ‘Heilderveld’ verkopen. De prijs bedraagt 120 euro per vierkantemeter. Een stuk grond van 5 are zou dan 60.000 euro kosten.

Verkaveling Heilderveld ligt midden in het centrum van Dilsen, in de nabijheid van alle voorzieningen zoals scholen, winkels, restaurants, ziekenfondsen. “Het stadhuis en omliggend kasteelpark ‘Ter Motten’ liggen op een steenworp van deze locatie", klinkt het bij het gemeentebestuur. “De inschrijvingstermijn loopt nog tot vrijdag 11 januari 2019.”

De gronden worden verkocht aan een vaste prijs van 120 euro per vierkantemeter zoals het reglement toewijzingsnormen is goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 11 april 2002.

Kandidaatstelling moet per aangetekende zending gebeuren, t.a.v. de dienst RO, Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem door gebruik te maken van het officieel inschrijvingsformulier. Meer info op www.dilsen-stokkem.be