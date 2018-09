Zaterdag afscheid van Gerty Vanhoef 05 september 2018

De uitvaart van Gerty Vanhoef (61) zal zaterdag plaatsvinden in Heppeneert. Om 10.30 uur is iedereen welkom voor de viering in de Sint-Gertrudiskerk. Vrijdagavond om 19 uur vindt de avondwake plaats in dezelfde kerk. Aansluitend kan er een laatste groet worden gebracht in het ontmoetingshuis. Vanhoef werd vorige week dood aangetroffen in de uitgebrande Damiaanhoeve in Elen waar ze woonde. Eerst ging men ervan uit dat ze in de brand bleef, maar uit de autopsie bleek dat ze met een tiental messteken om het leven werd gebracht. Het onderzoek leidde nog niet tot een doorbraak. Speurders onderzoeken de piste van een misgelopen overval, of een moord. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. (MMM)