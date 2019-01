XTC-labo en 9.000 cannabisplanten op haar kwekerij, maar aspergeboerin beweert van niets te weten VCT

24 januari 2019

13u43 0 Dilsen-Stokkem Boerin C. (52) uit Bocholt runde samen met boer Harrie V.L. in 2015 een aspergekwekerij op domein Schootsheide in Elen (Dilsen-Stokkem). Op 30 september 2015 vond de politie op het domein een XTC-labo in de stal en een plantage met ruim 9.000 cannabisstekken in de loods. “Ik heb daar niets mee te maken,” getuigde de boerin emotioneel. “Ik ben onschuldig en heb nooit criminele feiten gepleegd. Ik vind dit zo erg voor mijn familie en mijn dierbaren.”

Volgens de openbare aanklager wilden boer Harrie, die intussen overleden is, en boerin C. (52) snel geld verdienen omdat hun aspergekwekerij 500.000 euro schulden had. Zij vorderde een celstraf van drie jaar en 1.000 euro voor boerin C. Twaalf medebeklaagden riskeren celstraffen tussen de 20 maanden tot 8 jaar. Volgens de boerin wist ze zelf niets van het labo en de plantage, die op het domein opgezet werden door haar man en zijn kompanen. Want Harrie was impulsief en als hij iets in zijn hoofd had dan deed hij dat gewoon.

Hard werk

De dagen van de hardwerkende boerin waren lang tijdens het aspergeseizoen. Ze stond ‘s ochtends als eerste om 4 uur op om de Dimona-aangifte in orde te brengen voor de veertig Roemeense seizoenarbeiders. ‘s Avonds ging ze als laatste slapen. Op 30 september 2015 vielen 29 politieagenten binnen op het domein Schootsheide en werd ze gearresteerd. Ze zat tachtig dagen in voorhechtenis. Haar man Harrie, waar ze dertig jaar een relatie mee had en twee kinderen, dook onder en werd pas vier dagen later opgepakt. C. was zijn ‘zakenpartner’, verklaarde hij aan de politie. Toen Harrie V.L. door de kinderen werd gebeld dat hij zijn verantwoordelijkheid moest nemen in het belang van hun moeder, antwoordde hij volgens de raadsman van C. dat hij ‘geen tijd had voor die zever’.

Emotionele brief

Boerin C. las voor de strafrechtbank in Tongeren in tranen een zelf geschreven brief voor. “Uit geen enkel onderzoek, uit geen enkele confrontatie met een medebeklaagde blijkt dat ik hier iets mee te maken had. Mijn verblijf in de gevangenis van Hasselt was zeer zwaar omdat ik onschuldig ben. Ik heb veel meegemaakt en mijn leven weer opgebouwd met de kinderen. Ik heb met opgeheven hoofd mijn problemen getrotseerd en ik heb nooit criminele feiten gepleegd om mezelf te verrijken. Het ergste vind ik dit alles voor mijn familie en dierbaren. Dat zij nagekeken worden door mij.”

Vrijspraak

Haar advocaat Jan Swennen vroeg de vrijspraak. Volgens hem zijn er in het dossier geen materiële bewijzen tegen C. “ Ze werd niet herkend op de camerabeelden van het labo. De verklaringen van de andere beklaagden wijzen ook niet naar de boerin. Er wordt altijd gesproken over de boer, ook door de Vietnamezen die in de plantage werkten. Uit het gedetailleerd sporenonderzoek in het drugslabo en de cannabisstekkerij werd geen enkel spoor van mijn cliënt gevonden.” Dat de boerin “paniekerig” reageerde bij een politiecontrole over mogelijke milieuinbreuken op 20 augustus 2015 klopte niet. “Daar is trouwens nooit een pv van opgesteld.”

Swennen haalde nog andere elementen aan om de strafrechter ervan te overtuigen dat C. niets wist van de illegale activiteiten op de boerderij. “ Op 5 en 6 juni werd er nog een aspergefestival georganiseerd in samenwerking met een restaurant. Er zijn toen honderden mensen afgezakt naar het domein om de lekkere asperges te proeven. Op 28 juni was er een groot familiefeest met honderd aanwezigen. Het aspergeseizoen heeft geduurd tot eind juni 2015. Daarna is C. niet meer werkzaam geweest op de boerderij. Wel in het immokantoor van Harrie in Nederland.” De raadsman benadrukte ook de uitgestrektheid van het domein. “Het was een boerderij van 30 hectare. Het gedeelte van het labo is apart toegankelijk en lag 300 meter verder in de grote stallen. Zij is daar nooit geweest.”

Ook van de zware financiële problemen van de aspergekwekerij wist C. niets. “Zij zegt dat er geen financiële moeilijkheden waren. Het was een moeilijke constructie met verschillende holdings die nooit werden onderzocht. Het is in elk geval niet zo dat er veel deurwaarders langskwamen.”

Op 21 februari volgt het vonnis in de zaak.