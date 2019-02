Vonnis in de zaak van de Elense aspergekwekerij met xtc-labo en wietplantage uitgesteld VCT

21 februari 2019

16u36 0 Dilsen-Stokkem Het vonnis in de zaak van aspergeboerin C. (52) uit Bocholt, die drie jaar cel riskeert voor een xtc-labo en een wietplantage op domein Schootsheide in Elen (Dilsen-Stokkem) in 2015, is uitgesteld.

Twaalf medebeklaagden in de zaak riskeren celstraffen van 20 maanden tot 8 jaar. De strafrechter in Tongeren wil eerst dat twee van die beklaagden een bewijs van hun veroordeling in Nederland voorleggen. Daarna zal de zaak opnieuw behandeld worden op 2 mei en zal een nieuwe datum voor de uitspraak van het vonnis in de zaak bepaald worden.

De strafvordering die ingesteld werd tegen boer Harrie V.L., de partner van C., werd vervallen verklaard omdat de man intussen overleden is.