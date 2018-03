Verkeerde man in elkaar getimmerd 27 maart 2018

De strafrechter heeft de 22-jarige A.B. uit Maasmechelen veroordeeld tot 16 maanden cel, omdat hij een twintiger uit Dilsen-Stokkem het ziekenhuis in timmerde. Zijn 20-jarige kompaan M.O. werd veroordeeld tot 15 maanden. Uiteindelijk bleek dat de twee een verkeerde man hadden aangepakt. A.B. was in alle staten toen hij merkte dat iemand zijn Ford Fiesta had aangereden en vluchtmisdrijf pleegde. A.B. en M.O. waren, op 17 december vorig jaar, samen op stap geweest en stopten nog even aan een benzinestation waar hun slachtoffer aan het tanken was. A.B. meende de jas van de man te herkennen en ging meteen tot de actie over. Toch vertoonde de Alfa Romeo van de man geen schade die aan de aanrijding gelinkt kon worden. De twee persten de man 150 euro af en timmerden hem in elkaar. Op foto herkende het slachtoffer zijn belagers.





Het slachtoffer heeft recht op 1.366 euro schadevergoeding terwijl de Ford Fiesta van A.B. verbeurd verklaard werd. (JEK)