Vandeweerd & Issaris, machtige vrouwen aan de Maas: “Mannen moeten zich minder hard bewijzen” 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Marco Mariotti

05 januari 2019

09u51 0 Dilsen-Stokkem Meer vrouwen in de politiek, dat moet je ze in Dilsen-Stokkem niet uitleggen. Door het ministerschap van Lydia Peeters (Open Vld) werden Sofie Vandeweerd (34) en Kelly Issaris (31) naar voren geschoven als nieuwe burgemeester én kersverse schepen. Looks én brains daar aan de Maas. Wij hadden een gesprek met de twee dames.

Nergens een meer onverwachte wissel van de sjerp dan in Dilsen-Stokkem. Lydia Peeters (49) wordt in januari Vlaams minister van Energie, en geeft na 18 jaar haar burgemeesterszitje in Limburg tijdelijk op. Een zware taak om Peeters te moeten opvolgen.

Niet te zenuwachtig?

Sofie: "Ik voel wel een bepaalde druk ja, dat durf ik toegeven. Noem het gezonde spanning. Maar Lydia is natuurlijk niet hélemaal weg hoor. Na al die jaren gaat ze de gemeente niet zomaar aan haar lot overlaten. Lydia kennende zal ze nauwlettend toekijken, maar of ik dat altijd héél leuk ga vinden, is iets anders (lacht). Nee, Lydia's vertrouwen in mij is groot genoeg. Ze contacteerde me meteen toen ze wist dat ze kans maakte om minister te worden."

Maar je bent dan ook geen nieuwkomer.

Sofie: "Ik ben misschien 'maar' 34 jaar, maar heb al twaalf jaar ervaring als schepen. Ze weet dat ik mijn dossiers nauw opvolg. Voor Kelly is het wél allemaal nieuw, maar ons vertrouwen in haar is even groot."

Kelly: "Het is allemaal spannend, en ik ben volop bezig om al mijn bevoegdheden door te nemen. Ik ben acht jaar advocaat, dus ik worstel mij dagelijks door uitgebreide zaken en dossiers. Economie, Ruimtelijke Ordening, Erfgoed, ik krijg een aantal serieuze bevoegdheden, maar ik heb er zin in."

Jullie beseffen dat het avontuur in mei 2019 kan stoppen? Als Open Vld niet in de Vlaams regering zit, komt Lydia terug naar Limburg.

Sofie: "In theorie wel ja, maar daar willen we niet van uit gaan. We rekenen erop dat Lydia minister kan blijven. Dat verdient ze. Ik moet mijn functie als burgemeester dan ook als volwaardig zien, zes jaar lang. Als het dan toch anders uitdraait, zien we wel. Politiek is onvoorspelbaar, kijk maar naar wat er op federaal niveau gebeurt."

Een bewuste keuze van de partij om vrouwen naar voren te schuiven?

Kelly: "Ik denk dat vooral de kwaliteit primeert. Dat moet daarom geen man of vrouw zijn. Feit is wél dat ik mijn mannetje kan staan. De advocatenwereld is hard, maar daarom moet ik geen harde politica zijn. Kijk naar Sofie, ik heb veel respect voor haar zachte aanpak."

Sofie: "Vrouwen moeten zich harder bewijzen dan mannen, ook al zijn we 2019. Zonder namen te noemen, maar ik ken politici die hun dossiers amper of niet voorbereiden. Totaal niet serieus met hun vak bezig zijn, maar die komen daar mee weg. 'Ach, die is zo', hoor je dan. Mannen lijken vanzelf meer geloofwaardigheid te bezitten. Een vrouw moet daar nog steeds tegen opboksen. Twaalf jaar geleden kwam ik recht van de schoolbanken het schepencollege binnen. Ik had gelukkig die achtergrond van de universiteit heel vers in het geheugen liggen, waardoor ik de lat bleef hoog leggen voor mezelf."

Hoe moeilijk is het om Lydia te vervangen?

Sofie: "Dat is niet evident neen. Maar Lydia is een ander persoon. Ze is harder, directer. Ik ben zachter van aard. Maar daarom is haar of mijn stijl niet beter. Ik zal vooral mezelf blijven.

Kelly, hoe zit het exact met je Griekse roots?

Kelly: "Mijn grootvader heeft in de mijn gewerkt. Hij groeide op aan de rand van Athene en verhuisde naar het Maasland. Mijn vader - die zelfs Maaslands dialect spreekt - groeide op in Lanklaar en trouwde dan weer met mijn mama uit Ophoven. Uiteindelijk kwamen we in Dilsen terecht waar ik opgroeide. Ik volg al vijf jaar avondonderwijs en spreek al aardig wat Grieks. We gaan er jaarlijks met vakantie. Ik heb ook het vurige temperament in mijn bloed zitten, maar met borden gooien doe ik nog net niet (lacht)."

Een dame met looks én brains, en nog steeds vrijgezel?

Kelly: "Van een partner is het nog niet gekomen nee. Ik heb veel energie gestoken in mijn advocaten, heb net een bouwproject achter de rug. En nu komt daar nog eens het politieke avontuur bij. Voorlopig denk ik nog niet aan het stichten van een gezin."

Sofie: "Ik heb intussen wel de liefde ontdekt, en ben plusmama sinds enkele jaren. Mijn vriend heeft twee dochters uit zijn vorige relatie. Zelf heb ik nooit dat moedergevoel ervaren, aan kinderen had ik nooit gedacht. Sommigen kunnen dat egoïstisch vinden, maar het is zo. Pas op, ik ben héél blij met die twee bengels. Ik leer er zelf héél veel door. En zij zijn heel fier dat hun plusmama plots burgemeester wordt."

De jonge generatie en politiek, het bestaat duidelijk wel. Zijn er ook minder leuke kanten?

Sofie: "Je bent daar voor gemaakt, het moet je liggen. En ik kan zeker kritiek aanvaarden, maar kan moeilijk tegen bagger op sociale media. Op Facebook gaat het er soms hard aan toe. Je wil dan reageren, maar dat wordt een spelletje zonder einde."

Kelly: "Het is dat wat ik enorm bewonder aan jou Sofie. Dat je oor hebt voor wat er bij onze inwoners leeft, ook al wordt dat niet altijd op een even vriendelijke manier gezegd. Toch neem je altijd de tijd, ga je in op wat de mensen zeggen en probeer je hen te helpen. Hoe je altijd sociaal bent, eender waar je komt en tegen wie. Je neemt altijd de tijd, gaat in op wat de mensen zeggen. Dat is iets waar ik zeker uit wil leren."

Sofie: "Ik bewonder dan weer de dossierkennis van Lydia. Oké, ze heeft er drie legislaturen opzitten, maar hoe zij de dingen uit haar hoofd kent. Straf. Dat ambieer ik ook.”)