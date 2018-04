Vandalen op pad 11 april 2018

02u29 0

De politie heeft gisterochtend een melding gekregen van beschadigingen aan twee voertuigen in de Hepperstraat in Maaseik. Die feiten werden omstreeks 8.30 uur vastgesteld.





Niet veel later kwam een tweede oproep binnen over vernielingen aan straatverlichting en een hoogtewerker in de Energielaan in Dilsen. Dat gebeurde omstreeks 10.40 uur.





De feiten hebben wellicht niets met elkaar te maken. (MMM)