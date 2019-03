Twintiger riskeert acht maanden cel voor bezit en verkoop van wiet: “Cannabis helpt beter voor mijn ADHD dan medicatie” VCT

11 maart 2019

13u16 0 Dilsen-Stokkem Een twintiger uit Dilsen-Stokkem riskeert acht maanden en cel en een boete van 8.000 euro voor bezit en handel van cannabis. Op 31 augustus 2017 liep G. tijdens een controle tegen de lamp met 115 gram cannabis. Tijdens een huiszoeking vond de politie nog twee zakken met 239 gram en 3,45 gram. Volgens de twintiger gebruikt hij enkel met vrienden en heeft hij de drugs nodig voor zijn ADHD. “Het helpt beter dan Rilatine.”

Volgens G. verkocht hij de drugs niet, maar gebruikte hij wiet met vrienden. “Mijn vrienden hadden mij gevraagd om wat wiet voor hen mee te nemen, omdat ze wisten dat ik naar Nederland ging. Het is toevallig dat er toen zoveel wiet in huis lag,” vertelde G. zelf voor de strafrechter in Tongeren.

De twintiger benadrukte dat hij al een tijd Rilatine als medicatie nam voor zijn ADHD en daarna overstapte op joints. “Ik heb dat nodig. Het zou toch medicinaal zijn in België?” Hij gaf toe dat hij niet zonder de wiet kon. “Ik ben eraan verslaafd. Ik gebruik nu nog, een gram per dag.”

Volgens de aanklager verkocht de twintiger de drugs ook sinds 2016. De raadsman van G. vroeg opschorting van straf onder voorwaarden. Volgens hem kampt de twintiger met een problematiek en moet hij geholpen worden. “Hij heeft geen diploma, geen werk en woont bij zijn ouders.” De strafrechter benadrukte dat G. zelf iets moest maken van zijn leven. “Ga werken, zorg ervoor dat je geld verdient en blijf uit de schulden. Op 26 jaar valt er meer te maken van het leven dan thuis in de zetel te zitten en te wachten op een uitkering”, sloot de rechter af.

Vonnis op 8 april.