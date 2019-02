Twee ongevallen in minder dan twee uur tijd BVDH

23 februari 2019

Politie Maasland kreeg zaterdagmiddag te maken met twee ongevallen in Dilsen op minder dan twee uur tijd. Om 13.45 uur was er een ongeval op de Rijksweg in Dilsen. De betrokkenen vulden zelf de nodige papieren in. Om 15.40 uur volgde een ongeval op de Brugstraat in Dilsen. Een Kinrooinaar reed achteruit tegen een voertuig van een dorpsgenoot. Ook hier geen zwaargewonden.