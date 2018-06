Twee Limburgers op podium 'Beste Heftruckchauffeur van België' 06 juni 2018

02u57 0 Dilsen-Stokkem Afgelopen zaterdag organiseerde Motrac Handling & Cleaning de negende 'Belgian LindeCup' in zijn hallen te Antwerpen. Vijftig deelnemers van 32 verschillende bedrijven etaleerden hun vaardigheden als heftruckchauffeur. Twee Limburgers eindigden op het podium en mogen deelnemen aan het WK in Duitsland.

De deelnemers moesten hun kunsten etaleren op domeinen als rijvaardigheid, precisie en snelheid en ook hun theoretische kennis van veiligheid en techniek werd getest. Ze konden daarbij een beroep doen op elektrische heftrucks van Linde, ontwikkeld door Porsche. Jimmy Vleminkx uit Rotem eindigde uiteindelijk als tweede, Paul Peeters uit Peer behaalde brons. Zij winnen respectievelijk 300 en 150 euro en een ticket voor het WK in Aschaffenburg dat in Duitsland plaatsvindt van 20 tot en met 22 september. "Ik wou heel graag terug naar het WK en was erop gebrand in de top 3 te eindigen", aldus Vleminkx (36) die werkt voor Madrico in Bree en al twee keer de LindeCup won. Hij nam in totaal vijf keer deel en eindigde telkens op het podium. "De sfeer op het WK onder de concullega's en de publieke respons is daar overweldigend. En het event wordt daar door verschillende TV-stations gecoverd", vertelt hij enthousiast. Voor Peeters, actief bij Dyka Plastics in Overpelt, was het de eerste deelname en bijgevolg ook de eerste podiumplaats. Winnaar was uiteindelijk Rocky Van den Eeckhoudt, die in Wilrijk werkt voor Coca-Cola. Het was zijn tweede overwinning in de LindeCup.





(BVDH)